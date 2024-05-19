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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г універсальний - Київ (61900) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
54,00
Економія: -13,59 грн
40,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
36,59
Економія: -2,77 грн
33,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (3)
47,76
Економія: -4,93 грн
42,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
36,58
Економія: -1,98 грн
34,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
46,48
Економія: -3,42 грн
43,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (1)
56,90
Економія: -16,35 грн
40,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
50,63
Економія: -10,08 грн
40,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
49,34
Економія: -4,96 грн
44,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
40,23
Економія: -3,20 грн
37,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
58,20
Економія: -17,65 грн
40,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (5)
45,93
Економія: -3,02 грн
42,91 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
49,80
Економія: -11,93 грн
37,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
43,78
Економія: -1,73 грн
42,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (3)
49,53
Економія: -6,92 грн
42,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (3)
48,06
Економія: -5,45 грн
42,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (2)
39,89
Економія: -1,59 грн
38,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (3)
45,32
Економія: -2,71 грн
42,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
36,75
Економія: -1,45 грн
35,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (3)
54,40
Економія: -1,63 грн
52,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (4)
45,59
Економія: -2,69 грн
42,90 грн