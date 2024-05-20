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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 4 г універсальний - Одеса (511854) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (2)
20,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (5)
16,25
Економія: -0,98 грн
15,27 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (2)
16,44
Економія: -0,98 грн
15,46 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
Всього: упаковка (1)
16,70
Економія: -1,43 грн
15,27 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (8)
15,90
Економія: -1,00 грн
14,90 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (7)
16,80
Економія: -0,65 грн
16,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (3)
16,92
Економія: -0,86 грн
16,06 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (2)
15,66
Економія: -0,50 грн
15,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (6)
16,08
Економія: -0,48 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (3)
15,73
Економія: -0,73 грн
15,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (2)
17,62
Економія: -1,02 грн
16,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (3)
15,65
Економія: -0,84 грн
14,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (2)
16,53
Економія: -1,26 грн
15,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (4)
16,40
Економія: -0,80 грн
15,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (4)
17,19
Економія: -1,92 грн
15,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (4)
16,55
Економія: -0,55 грн
16,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
17,88
Економія: -2,61 грн
15,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (4)
15,98
Економія: -0,52 грн
15,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (2)
16,62
Економія: -0,86 грн
15,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (5)
15,84
Економія: -0,68 грн
15,16 грн