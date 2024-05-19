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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 5 см х 500 см, №1 - Київ (414683) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 377 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (8)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
42,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
42,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
43,71 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (3)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (3)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (5)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (2)
41,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (3)
42,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (2)
41,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (3)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн