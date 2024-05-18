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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 5 см х 500 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414683) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (6)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (3)
39,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (7)
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (3)
42,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
39,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (2)
39,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
39,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
39,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (2)
43,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
39,74 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (3)
55,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (3)
55,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (2)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
39,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
39,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
39,74 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (3)
55,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
39,74 грн