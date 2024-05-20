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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Одеса (414679) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (11)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (8)
44,96
Економія: -1,96 грн
43,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (7)
45,03
Економія: -2,03 грн
43,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (12)
45,09
Економія: -6,00 грн
39,09 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (11)
46,01
Економія: -6,06 грн
39,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (17)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (11)
45,03
Економія: -13,09 грн
31,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (12)
45,67
Економія: -13,75 грн
31,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (9)
45,23
Економія: -22,53 грн
22,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (11)
44,63
Економія: -12,71 грн
31,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (7)
45,04
Економія: -22,34 грн
22,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (10)
45,04
Економія: -13,12 грн
31,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (12)
45,73
Економія: -23,03 грн
22,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
22,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (12)
45,86
Економія: -23,13 грн
22,73 грн