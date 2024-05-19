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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Львів (414679) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7)
45,95
Економія: -14,01 грн
31,94 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
25,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
38,12
Економія: -13,38 грн
24,74 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (10)
45,48
Економія: -20,76 грн
24,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (8)
44,69
Економія: -12,77 грн
31,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
22,83 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (9)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (6)
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (9)
44,97
Економія: -13,05 грн
31,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (6)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (12)
44,90
Економія: -12,98 грн
31,92 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (6)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (7)
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (9)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (12)
45,88
Економія: -13,96 грн
31,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (12)
44,43
Економія: -10,67 грн
33,76 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (7)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн