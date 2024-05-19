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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Київ (414679) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 498 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
25,11 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (6)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (11)
44,41
Економія: -12,50 грн
31,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (6)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (11)
45,95
Економія: -14,04 грн
31,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (5)
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (7)
36,13
Економія: -4,20 грн
31,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (12)
45,33
Економія: -13,49 грн
31,84 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (17)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (10)
44,40
Економія: -12,47 грн
31,93 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (19)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн