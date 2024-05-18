FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Харків (414679) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 86 аптеках
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Всього: упаковка (12)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: упаковка (11)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (12)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (9)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (12)
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Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16