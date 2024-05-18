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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414679) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3)
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (8)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (5)
32,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (15)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (22)
32,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (9)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (6)
36,00
Економія: -4,00 грн
32,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (7)
22,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
45,57
Економія: -13,65 грн
31,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
44,36
Економія: -12,44 грн
31,92 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (12)
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
45,62
Економія: -13,67 грн
31,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (4)
44,56
Економія: -19,92 грн
24,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (12)
45,45
Економія: -20,81 грн
24,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
23,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (12)
34,45
Економія: -2,15 грн
32,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
44,82
Економія: -12,52 грн
32,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (10)
44,57
Економія: -7,16 грн
37,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (2)
23,70 грн