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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 1,25 см х 500 см, №1 - Одеса (414676) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (8)
18,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
18,54 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (6)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (25)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (4)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (4)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (6)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
15,45 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
15,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (3)
15,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (4)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (5)
18,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
17,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (4)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (4)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (20)
24,00
Економія: -3,00 грн
21,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
16,22 грн