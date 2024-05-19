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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПОЛУНИЦЯ-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Львів (480819) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
72,82
Економія: -5,34 грн
67,48 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
73,39
Економія: -6,32 грн
67,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
65,98
Економія: -4,24 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
65,51
Економія: -3,77 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, вул. Сагайдачного Петра, 9-А
Всього: упаковка (1)
63,99
Економія: -2,25 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
64,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
72,08
Економія: -4,87 грн
67,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
64,20
Економія: -2,46 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
64,98
Економія: -3,24 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
65,18
Економія: -3,44 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (2)
64,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 158
Всього: упаковка (1)
72,39
Економія: -6,15 грн
66,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
55,47
Економія: -4,82 грн
50,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (1)
65,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-Б
Всього: упаковка (1)
71,24
Економія: -4,38 грн
66,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бучач, вул. Галицька, 62
Всього: упаковка (1)
53,93
Економія: -4,22 грн
49,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (2)
54,94
Економія: -5,44 грн
49,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47-А
Всього: упаковка (1)
64,81
Економія: -3,07 грн
61,74 грн