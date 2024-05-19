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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПОЛУНИЦЯ-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Київ (480819) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
54,81
Економія: -9,52 грн
45,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
73,66
Економія: -9,21 грн
64,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
65,07
Економія: -3,33 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
74,03
Економія: -13,06 грн
60,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
73,81
Економія: -12,93 грн
60,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
64,42
Економія: -2,68 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
65,01
Економія: -3,27 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
73,13
Економія: -10,06 грн
63,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
64,22
Економія: -2,48 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
72,91
Економія: -12,03 грн
60,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
65,40
Економія: -3,66 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
64,58
Економія: -2,84 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
64,22
Економія: -2,48 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (2)
73,04
Економія: -12,94 грн
60,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
75,09
Економія: -13,78 грн
61,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
65,50
Економія: -3,76 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
68,51
Економія: -7,66 грн
60,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
72,43
Економія: -7,71 грн
64,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (1)
53,94
Економія: -4,59 грн
49,35 грн