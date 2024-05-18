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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПОЛУНИЦЯ-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Харків (480819) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
64,63
Економія: -2,89 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
64,70
Економія: -2,96 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
64,94
Економія: -3,20 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
72,08
Економія: -6,46 грн
65,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
64,45
Економія: -2,71 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
63,21
Економія: -2,65 грн
60,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
64,87
Економія: -3,13 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
63,96
Економія: -2,22 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
62,64
Економія: -3,78 грн
58,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
61,93
Економія: -3,07 грн
58,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
65,35
Економія: -3,61 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
72,47
Економія: -11,09 грн
61,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
64,23
Економія: -2,49 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -4,16 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
63,91
Економія: -2,17 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
72,85
Економія: -11,88 грн
60,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
64,38
Економія: -2,64 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
63,79
Економія: -3,23 грн
60,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
64,62
Економія: -2,88 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
76,45
Економія: -3,99 грн
72,46 грн