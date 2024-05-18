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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПОЛУНИЦЯ-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (480819) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
64,18
Економія: -3,62 грн
60,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
63,70
Економія: -1,96 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
73,64
Економія: -11,95 грн
61,69 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -6,78 грн
64,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
64,01
Економія: -3,45 грн
60,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
62,78
Економія: -2,22 грн
60,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
63,69
Економія: -1,95 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
54,45
Економія: -7,55 грн
46,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
64,22
Економія: -2,48 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
64,80
Економія: -3,06 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
65,70
Економія: -3,96 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
73,54
Економія: -7,58 грн
65,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
64,04
Економія: -2,30 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
64,13
Економія: -2,39 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
73,82
Економія: -7,58 грн
66,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
65,04
Економія: -3,30 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
73,57
Економія: -12,44 грн
61,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
73,09
Економія: -5,88 грн
67,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн