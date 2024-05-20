Всі аптеки України
Дитяче харчуванняГомогенізоване дитяче харчування/пюреФруктові пюре100% Фруктові пюре (більше двох інгредієнтів), які не потребують зберігання в холодильникуHIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiSЦіни в аптеках

HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Одеса (480818) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
67,49 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
65,03 грн
В інших містах:
Фармакопійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Всього: упаковка (1)
65,28
Економія: -3,54 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (1)
64,72
Економія: -4,16 грн
60,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
Всього: упаковка (1)
63,01
Економія: -2,45 грн
60,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 56
Всього: упаковка (1)
64,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
64,43
Економія: -2,69 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
Всього: упаковка (1)
65,33
Економія: -3,59 грн
61,74 грн