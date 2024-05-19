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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Львів (480818) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (2)
64,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (2)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
64,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (1)
65,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
49,13
Економія: -2,63 грн
46,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
65,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 115
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: упаковка (1)
63,99
Економія: -2,25 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (1)
65,79
Економія: -4,05 грн
61,74 грн