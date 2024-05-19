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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Київ (480818) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 59
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 119
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (2)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Економна аптека
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Пирятин, пл. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
64,95
Економія: -3,21 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
64,43
Економія: -2,69 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
46,94 грн