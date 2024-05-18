HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Харків (480818) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 104
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Суми, вул. Харківська, 38
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Економна аптека
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Пирятин, пл. Незалежності, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3