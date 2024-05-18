HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (480818) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
В інших містах:
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Семафорна, 28
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Кам'янське, просп. Свободи, 55
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
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Павлоград, вул. Шевченка, 67
Економна аптека
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Машівка, вул. Незалежності, 123
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Полтава, вул. Європейська, 104
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Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Мед-сервіс
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Олександрія, просп. Соборний, 122-А
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
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Харків, просп. Науки, 39
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Економна аптека
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Пирятин, пл. Незалежності, 21
Мед-сервіс
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Суми, вул. Харківська, 38
Аптека низьких цін
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Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А