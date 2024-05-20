Всі аптеки України
Дитяче харчуванняЗамінники молокаБазові сухіСуміші базові сухі 0-12 месHIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMFORT" ПОЧАТКОВАЦіни в аптеках

HIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMFORT" ПОЧАТКОВА 300 г, №1 - Одеса (247872) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
436,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
513,29
Економія: -65,11 грн
448,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
436,80 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
436,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
499,51
Економія: -64,22 грн
435,29 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
436,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
436,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
436,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
404,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (4)
404,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
510,39
Економія: -75,21 грн
435,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
502,04
Економія: -65,29 грн
436,75 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
445,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
459,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
436,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
506,29
Економія: -78,06 грн
428,23 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
492,98
Економія: -57,22 грн
435,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
428,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
436,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
436,80 грн