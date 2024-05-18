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HIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMFORT" ПОЧАТКОВА 300 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (247872) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
502,66
Економія: -37,60 грн
465,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
508,82
Економія: -43,76 грн
465,06 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
494,32
Економія: -59,49 грн
434,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
504,19
Економія: -69,36 грн
434,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
497,18
Економія: -66,17 грн
431,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (3)
494,46
Економія: -59,31 грн
435,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
492,07
Економія: -55,32 грн
436,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
499,51
Економія: -64,28 грн
435,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
496,18
Економія: -61,26 грн
434,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
500,61
Економія: -63,86 грн
436,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
507,58
Економія: -72,66 грн
434,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
428,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
508,39
Економія: -73,14 грн
435,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
494,74
Економія: -59,68 грн
435,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
510,01
Економія: -75,06 грн
434,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
493,31
Економія: -58,36 грн
434,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
495,46
Економія: -60,31 грн
435,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
510,34
Економія: -75,43 грн
434,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
491,93
Економія: -56,87 грн
435,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (3)
504,38
Економія: -69,32 грн
435,06 грн