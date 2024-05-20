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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Одеса (182069) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
95,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
97,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
87,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
99,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
96,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,80 грн
86,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (1)
97,12 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (1)
99,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
97,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (1)
96,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (1)
95,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (2)
95,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Веселинове, вул. Богданова, 1-Б
Всього: упаковка (1)
96,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
96,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (2)
90,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
96,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
96,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
Всього: упаковка (1)
95,67 грн