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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Харків (182069) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
96,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
96,05 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
98,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
96,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
96,22 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
85,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (7)
96,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
96,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
96,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
97,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
96,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
96,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (1)
97,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
96,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
98,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
97,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
97,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
96,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
89,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
97,38 грн