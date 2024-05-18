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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (182069) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
97,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
98,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (6)
97,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (2)
102,24
Економія: -7,67 грн
94,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
96,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
87,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
96,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
97,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (2)
96,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
93,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
89,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,80 грн
86,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
Всього: упаковка (2)
96,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
109,48
Економія: -18,01 грн
91,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (1)
95,08 грн