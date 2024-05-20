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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ РОМАШКОВИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Одеса (161804) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (1)
97,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Болград, вул. Варненська, 24
Всього: упаковка (1)
97,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (3)
108,08
Економія: -12,20 грн
95,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
108,32
Економія: -9,82 грн
98,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
Всього: упаковка (1)
114,20
Економія: -23,04 грн
91,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (2)
100,41
Економія: -4,95 грн
95,46 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
102,30
Економія: -7,70 грн
94,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
109,54
Економія: -7,79 грн
101,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ржищів, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (2)
87,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (1)
96,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (1)
93,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
96,07 грн
Подорожник
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 14
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,89 грн
86,10 грн