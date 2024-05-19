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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ РОМАШКОВИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Київ (161804) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
108,84
Економія: -6,56 грн
102,28 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,89 грн
86,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,89 грн
86,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, просп. Берестейський, 100-З
Всього: упаковка (1)
98,58
Економія: -9,67 грн
88,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,89 грн
86,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
100,55
Економія: -3,02 грн
97,53 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Подорожник
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 14
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,89 грн
86,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (3)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн