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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ РОМАШКОВИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Харків (161804) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 41
Всього: упаковка (1)
96,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Машівка, вул. Незалежності, 117
Всього: упаковка (1)
96,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізюм, в'їзд Ринковий, 3/1
Всього: упаковка (1)
96,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
111,32
Економія: -17,43 грн
93,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
108,69
Економія: -12,39 грн
96,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (1)
78,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
96,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
110,74
Економія: -8,99 грн
101,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (1)
109,35
Економія: -11,27 грн
98,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
Всього: упаковка (1)
114,20
Економія: -23,04 грн
91,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (2)
99,63
Економія: -4,17 грн
95,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
111,21
Економія: -12,71 грн
98,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
102,30
Економія: -7,70 грн
94,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
111,89
Економія: -14,65 грн
97,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (3)
109,28
Економія: -13,40 грн
95,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ржищів, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (2)
87,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Всього: упаковка (2)
97,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
100,55
Економія: -3,02 грн
97,53 грн