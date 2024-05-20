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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Одеса (156908) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
96,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
95,66 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
96,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
96,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
96,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Кухарєва, 2
Всього: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
95,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
96,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Вінграновського Миколи, 9-Б/2
Всього: упаковка (1)
96,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
96,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 16/3
Всього: упаковка (1)
96,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
97,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 25
Всього: упаковка (1)
96,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-Р
Всього: упаковка (1)
95,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
97,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петрове, вул. Центральна, 31
Всього: упаковка (2)
96,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрівка, вул. Незалежності України, 19
Всього: упаковка (1)
96,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
96,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
96,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
96,53 грн