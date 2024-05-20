Всі аптеки України
Дитяче харчуванняНапоїЧаїЧаїБЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙЦіни в аптеках

БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Львів (156908) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
95,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (2)
95,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
95,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
Всього: упаковка (1)
95,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 57/70
Всього: упаковка (1)
95,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
95,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
95,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
96,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (2)
95,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77
Всього: упаковка (1)
96,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
Всього: упаковка (2)
96,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
96,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
Всього: упаковка (1)
96,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
95,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Чкалова, 15
Всього: упаковка (1)
96,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
Всього: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 91
Всього: упаковка (1)
97,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
96,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 31
Всього: упаковка (1)
95,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Польова, 19
Всього: упаковка (1)
96,35 грн