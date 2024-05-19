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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Київ (156908) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
97,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (4)
96,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (1)
96,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
96,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
96,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
96,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 12
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 45-А
Всього: упаковка (1)
97,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (1)
96,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (1)
96,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (2)
95,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-Б
Всього: упаковка (1)
96,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Погреби, вул. Єдності, 61
Всього: упаковка (2)
97,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Всього: упаковка (2)
96,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Польова, 19
Всього: упаковка (1)
96,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (3)
96,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 31
Всього: упаковка (1)
95,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 20
Всього: упаковка (1)
96,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
96,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
95,65 грн