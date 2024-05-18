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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156908) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
96,32 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
96,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
97,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
96,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Машівка, вул. Незалежності, 117
Всього: упаковка (1)
97,13 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
Всього: упаковка (1)
96,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 10
Всього: упаковка (1)
96,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петрове, вул. Центральна, 31
Всього: упаковка (2)
96,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
95,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Решетилівка, вул. Старокиївська, 8
Всього: упаковка (1)
96,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
97,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 10
Всього: упаковка (1)
98,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
Всього: упаковка (1)
96,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Високий, вул. Ощепкова, 20-А
Всього: упаковка (1)
96,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (2)
96,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 11
Всього: упаковка (1)
97,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Драгомирівська, 2
Всього: упаковка (1)
96,54 грн