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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 900 г з 12 місяців, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (652048) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
864,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
864,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
848,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
864,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
857,14
Економія: -53,97 грн
803,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
848,95
Економія: -45,78 грн
803,17 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
864,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
848,42 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
900,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн