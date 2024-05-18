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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 500 г з 12 місяців, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (652047) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
488,17
Економія: -24,92 грн
463,25 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
494,15
Економія: -30,90 грн
463,25 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
499,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
489,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
503,56
Економія: -28,41 грн
475,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
477,94
Економія: -14,69 грн
463,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
494,38
Економія: -31,13 грн
463,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
480,07
Економія: -16,82 грн
463,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
489,66
Економія: -26,41 грн
463,25 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
499,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
489,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
482,85
Економія: -19,60 грн
463,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
492,54
Економія: -17,39 грн
475,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
477,89
Економія: -14,64 грн
463,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
489,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
485,12
Економія: -21,87 грн
463,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
481,87
Економія: -18,62 грн
463,25 грн