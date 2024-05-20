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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 350 г з 10 місяців, №1 - Одеса (192005) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
519,00
Економія: -5,48 грн
513,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
517,19 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
505,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
511,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
520,42
Економія: -2,14 грн
518,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
519,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68
Всього: упаковка (1)
516,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
517,13
Економія: -4,70 грн
512,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 31
Всього: упаковка (1)
519,68
Економія: -3,58 грн
516,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глибока, вул. Першотравнева, 8
Всього: упаковка (2)
519,06
Економія: -4,67 грн
514,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (2)
518,24
Економія: -5,82 грн
512,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 255-Б
Всього: упаковка (1)
519,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
517,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 105
Всього: упаковка (1)
517,61
Економія: -6,76 грн
510,85 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (1)
518,66
Економія: -6,39 грн
512,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
509,94
Економія: -2,26 грн
507,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
508,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
506,51
Економія: -5,22 грн
501,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Всього: упаковка (1)
471,79
Економія: -6,66 грн
465,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
516,87
Економія: -1,84 грн
515,03 грн