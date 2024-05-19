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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 350 г з 10 місяців, №1 - Львів (192005) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
508,80
Економія: -3,18 грн
505,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
517,16 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
513,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
514,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
514,88 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
516,20
Економія: -3,41 грн
512,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
504,40
Економія: -0,34 грн
504,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
507,90
Економія: -6,31 грн
501,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:45
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
365,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
514,73
Економія: -8,59 грн
506,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (1)
517,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
518,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (1)
510,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
514,05
Економія: -0,77 грн
513,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
516,97 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
514,82
Економія: -2,33 грн
512,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (2)
515,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
513,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
Всього: упаковка (1)
514,64
Економія: -5,01 грн
509,63 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-А
Всього: упаковка (3)
503,34 грн