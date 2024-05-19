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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 350 г з 10 місяців, №1 - Київ (192005) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
519,79 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
517,29 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
504,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
517,43
Економія: -6,87 грн
510,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Всього: упаковка (1)
509,73
Економія: -8,53 грн
501,20 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
514,17
Економія: -0,83 грн
513,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
518,67
Економія: -3,90 грн
514,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (4)
519,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
515,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
Всього: упаковка (1)
520,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
506,25
Економія: -0,23 грн
506,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
505,75 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
519,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Рівне, вул. Київська, 60
Всього: упаковка (1)
507,78
Економія: -0,71 грн
507,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Всього: упаковка (1)
508,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Незалежності, 34
Всього: упаковка (1)
519,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (1)
517,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 197
Всього: упаковка (1)
509,98
Економія: -0,61 грн
509,37 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
506,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
517,12 грн