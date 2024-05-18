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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 350 г з 10 місяців, №1 - Харків (192005) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
514,51
Економія: -3,00 грн
511,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
519,79 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
517,32
Економія: -6,17 грн
511,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
511,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
519,17
Економія: -5,96 грн
513,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
519,43
Економія: -5,19 грн
514,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Всього: упаковка (1)
509,23
Економія: -7,40 грн
501,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
518,45
Економія: -5,17 грн
513,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (4)
519,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
515,98 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
509,15
Економія: -1,30 грн
507,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
Всього: упаковка (1)
519,74 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
511,34
Економія: -6,44 грн
504,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
504,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (1)
516,13
Економія: -6,05 грн
510,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
517,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Рівне, вул. Київська, 60
Всього: упаковка (1)
509,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Всього: упаковка (1)
507,78
Економія: -4,23 грн
503,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Незалежності, 34
Всього: упаковка (1)
513,90
Економія: -3,34 грн
510,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
517,26
Економія: -5,42 грн
511,84 грн