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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 350 г з 10 місяців, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (192005) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
519,59 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
516,76
Економія: -0,23 грн
516,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
514,50 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
520,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
509,53
Економія: -0,78 грн
508,75 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
519,41
Економія: -2,37 грн
517,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
517,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
517,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
518,14 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
507,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (4)
518,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Всього: упаковка (1)
510,56
Економія: -4,33 грн
506,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
506,12
Економія: -4,55 грн
501,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
510,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
Всього: упаковка (1)
512,50
Економія: -1,29 грн
511,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
519,53
Економія: -8,34 грн
511,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 31
Всього: упаковка (1)
516,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
515,52
Економія: -5,36 грн
510,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Хотин, вул. Олімпійська, 68
Всього: упаковка (1)
519,00
Економія: -7,13 грн
511,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
519,83
Економія: -3,15 грн
516,68 грн