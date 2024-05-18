Всі аптеки України
Дитяче харчуванняЗамінники молокаБазові сухіСуміші базові сухі 6-12 місHIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяцівЦіни в аптеках

HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців 900 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (652046) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
864,40 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
1007,92
Економія: -145,19 грн
862,73 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
880,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
1009,88
Економія: -146,82 грн
863,06 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
974,85
Економія: -112,39 грн
862,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
1008,40
Економія: -145,96 грн
862,44 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
979,20
Економія: -116,44 грн
862,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
998,76
Економія: -136,00 грн
862,76 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
864,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
897,17 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
987,78
Економія: -124,80 грн
862,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
974,76
Економія: -127,78 грн
846,98 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
989,50
Економія: -142,52 грн
846,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
982,88
Економія: -140,31 грн
842,57 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
864,40 грн