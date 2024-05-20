Всі аптеки України
Дитяче харчуванняЗамінники молокаБазові сухіСуміші базові сухі 6-12 місHIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяцівЦіни в аптеках

HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців 500 г, №1 - Одеса (652045) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
462,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
499,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
585,43
Економія: -87,90 грн
497,53 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
509,00 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
570,72
Економія: -73,14 грн
497,58 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
499,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
583,15
Економія: -84,19 грн
498,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
573,61
Економія: -109,80 грн
463,81 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
509,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
570,72
Економія: -106,91 грн
463,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
578,46
Економія: -90,31 грн
488,15 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
563,26
Економія: -64,30 грн
498,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (2)
489,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
499,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
499,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (3)
465,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
591,06
Економія: -127,62 грн
463,44 грн