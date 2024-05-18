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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців 500 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (652045) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
574,32
Економія: -43,02 грн
531,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
507,60
Економія: -31,74 грн
475,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
592,43
Економія: -94,86 грн
497,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
562,28
Економія: -63,32 грн
498,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
517,70
Економія: -32,60 грн
485,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
564,78
Економія: -67,76 грн
497,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
502,98
Економія: -27,12 грн
475,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
499,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
568,05
Економія: -75,40 грн
492,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
567,95
Економія: -68,99 грн
498,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
562,22
Економія: -73,75 грн
488,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
489,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
570,72
Економія: -82,25 грн
488,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
566,91
Економія: -67,95 грн
498,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
499,00 грн