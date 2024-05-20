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Айглімет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 1000 мг блістер, №28 - Одеса (597403) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
528,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1), блістер (3)
481,98
Економія: -26,88 грн
455,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
564,21
Економія: -102,38 грн
461,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
434,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
499,52
Економія: -47,86 грн
451,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
495,99
Економія: -39,56 грн
456,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
461,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
434,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
510,20
Економія: -39,57 грн
470,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
483,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
481,99
Економія: -25,56 грн
456,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
502,91
Економія: -45,66 грн
457,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
483,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
434,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (4)
425,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: блістер (3)
537,30
Економія: -79,10 грн
458,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2), блістер (3)
513,17
Економія: -61,17 грн
452,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (3)
510,90
Економія: -67,00 грн
443,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
578,90
Економія: -120,70 грн
458,20 грн