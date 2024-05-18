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Айглімет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 1000 мг блістер, №28 - Дніпро (Дніпропетровськ) (597403) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
514,24
Економія: -49,17 грн
465,07 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), блістер (1)
514,64
Економія: -49,57 грн
465,07 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: блістер (3)
447,70
Економія: -4,40 грн
443,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
571,40
Економія: -113,80 грн
457,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
541,88
Економія: -60,04 грн
481,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
471,68 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
483,99
Економія: -27,68 грн
456,31 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
496,18
Економія: -69,86 грн
426,32 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3)
498,33
Економія: -54,51 грн
443,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (217)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
483,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
479,99
Економія: -23,68 грн
456,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
499,34
Економія: -73,02 грн
426,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
434,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
473,50
Економія: -30,20 грн
443,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5)
520,78
Економія: -69,53 грн
451,25 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
509,95
Економія: -58,51 грн
451,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
480,83
Економія: -37,53 грн
443,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
434,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
484,66
Економія: -43,09 грн
441,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
469,12 грн