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Айглімет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 850 мг блістер, №28 - Одеса (596391) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (3)
324,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
375,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
375,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
337,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
385,55
Економія: -31,68 грн
353,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
392,99
Економія: -38,68 грн
354,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
314,10 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
368,76
Економія: -14,02 грн
354,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
375,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
376,99
Економія: -22,68 грн
354,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
406,44
Економія: -51,40 грн
355,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
390,66
Економія: -27,23 грн
363,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
337,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
337,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2), блістер (2)
393,33
Економія: -32,90 грн
360,43 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
418,80
Економія: -60,80 грн
358,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
373,53
Економія: -18,63 грн
354,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
324,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
337,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
357,99
Економія: -3,67 грн
354,32 грн