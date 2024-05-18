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Айглімет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 850 мг блістер, №28 - Дніпро (Дніпропетровськ) (596391) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
413,10
Економія: -49,10 грн
364,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
374,96
Економія: -10,96 грн
364,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (105)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
375,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -12,93 грн
354,06 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
379,02
Економія: -35,69 грн
343,33 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
421,23
Економія: -62,63 грн
358,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (105)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
375,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
372,99
Економія: -18,93 грн
354,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
383,79
Економія: -40,46 грн
343,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
337,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
405,54
Економія: -62,21 грн
343,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
380,94
Економія: -35,85 грн
345,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
309,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
368,67
Економія: -12,67 грн
356,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (105)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
375,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
408,59
Економія: -55,11 грн
353,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
372,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
383,83
Економія: -15,82 грн
368,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: блістер (3)
366,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (105)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
375,30 грн