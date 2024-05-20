EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Одеса (676235) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Аптека акс соціальна
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Всього: (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), саше (9)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), саше (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Аптека низьких цін
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Всього: (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28