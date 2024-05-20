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EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Одеса (676235) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
136,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: (5)
102,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
136,70 грн
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
144,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (2)
126,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (2), саше (9)
133,70
Економія: -6,20 грн
127,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
150,17
Економія: -13,55 грн
136,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1), саше (7)
141,05
Економія: -6,55 грн
134,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
138,71
Економія: -5,71 грн
133,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: (6)
151,08
Економія: -27,55 грн
123,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (2)
130,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
Всього: упаковка (1)
143,18
Економія: -8,68 грн
134,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Всього: упаковка (1)
144,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (3)
135,89
Економія: -8,39 грн
127,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
147,03
Економія: -18,73 грн
128,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
146,35
Економія: -17,70 грн
128,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1), саше (5)
135,13
Економія: -6,67 грн
128,46 грн