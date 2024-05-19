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EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Львів (676235) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
144,90 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (3)
148,50
Економія: -27,63 грн
120,87 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1), саше (2)
144,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
141,99
Економія: -21,12 грн
120,87 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
148,50 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: (6)
101,76 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (1), саше (1)
144,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: (5)
138,50
Економія: -17,63 грн
120,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: (5)
125,93 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
Всього: упаковка (1)
145,50
Економія: -24,63 грн
120,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (1)
148,50
Економія: -27,63 грн
120,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Всього: упаковка (1)
145,50
Економія: -24,63 грн
120,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: (7)
138,50
Економія: -17,63 грн
120,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 39
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -31,63 грн
120,87 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Всього: упаковка (2)
144,99
Економія: -24,12 грн
120,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Соборності, 11
Всього: упаковка (1)
167,99
Економія: -47,12 грн
120,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
Всього: (3)
125,93 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: (6)
131,00
Економія: -3,93 грн
127,07 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
132,23 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (2)
138,52 грн