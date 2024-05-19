EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Львів (676235) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1), саше (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Економна аптека
Детальніше
Всього: (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1), саше (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Аптека бам
Детальніше
Всього: (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 39
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Соборності, 11
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
Авк фарм
Детальніше
Всього: (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6