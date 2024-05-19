EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Київ (676235) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Всього: упаковка (13)
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Київ, вул. Жилянська, 69/71
Фармація
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Віталюкс
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Мед-сервіс
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Всього: (7)
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Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека24
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Всього: саше (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Аптека для економних
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Гала аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Гала аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
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Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Мед-сервіс
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Всього: (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Мед-сервіс
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Всього: (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Приміська, 26
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 59
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Мед-сервіс
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Всього: (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, 21
Аптекар
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Всього: (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Віталюкс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 184
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26