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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиEASYsorb сорбент на основі пектинуЦіни в аптеках

EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Київ (676235) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (13)
129,71 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
166,30
Економія: -40,37 грн
125,93 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
166,30
Економія: -40,37 грн
125,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (4)
161,99
Економія: -40,81 грн
121,18 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (13)
125,93 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
166,30
Економія: -40,37 грн
125,93 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
166,30
Економія: -40,37 грн
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
Всього: (7)
125,93 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (2)
131,00
Економія: -6,55 грн
124,45 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (6)
131,00
Економія: -3,93 грн
127,07 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: саше (1)
145,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (3)
144,82 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (2)
160,30 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (5)
160,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (6)
155,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (3)
154,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
126,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (4)
160,30 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (5)
160,30 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: (7)
132,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Приміська, 26
Всього: (5)
144,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 59
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (2)
138,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, 21
Всього: (8)
132,23 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Всього: (9)
125,93 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 184
Всього: упаковка (5)
125,93 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
132,23 грн