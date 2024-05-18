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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиEASYsorb сорбент на основі пектинуЦіни в аптеках

EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Харків (676235) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (3)
144,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: (5)
143,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (1)
174,50
Економія: -53,32 грн
121,18 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: саше (5)
144,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (2)
145,50
Економія: -24,32 грн
121,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: (2)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
144,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: (6)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: (8)
125,93 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Всього: упаковка (6)
125,93 грн