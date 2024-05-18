EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Харків (676235) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
В інших містах:
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Всього: (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Мед-сервіс
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Всього: (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: (8)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Аптекар
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л