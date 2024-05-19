Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаHONEYWOOD ДИТЯЧЕ КРЕМ-МИЛО ЗВОЛОЖУЮЧЕЦіни в аптеках

HONEYWOOD ДИТЯЧЕ КРЕМ-МИЛО ЗВОЛОЖУЮЧЕ 300 мл - Київ (683063) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
73,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
70,25 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (7)
70,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
73,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
73,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (1)
73,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (3)
70,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1)
73,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
70,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (1)
73,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
73,59 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (5)
70,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
73,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Всього: упаковка (2)
73,95 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
73,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
73,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (1)
73,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
Всього: упаковка (1)
73,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Всього: упаковка (1)
70,56 грн